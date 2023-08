Stand: 04.08.2023 09:30 Uhr Kassendokters verdeent weniger

Wo vele Kassendokters al bang för ween sünd, dat hebbt se nu swatt op witt to lesen: Se verdeent düt Johr weniger un dat ok hier bi uns in Hamborg. NDR 90,3 hett de Tahlen dorto vun de Verenigen vun’e Kassendokters exklusiv op’n Disch liggen. Dorna to uurdelen hebbt de goot dusend Huusdokter-Praxen in dat eerste Quartaal acht Millionen Euro weniger wat an Honorar kregen as jüm in dat Quartaal vördem betahlt worrn is. Dat liggt an en Besluss, wo de Bund sien Finger mit in’t Speel hett, denn de Regel, wat ne’e Patienten angahn deit, de is streken worrn un dormit ok de Utsicht op en betere Honorar.

