Stand: 27.07.2023 09:30 Uhr Keen Alkohol an’n Hauptbahnhoff

Mehr Sekerheit un Ordnung för de Lüüd, de mit de Bahn ünnerwegns sünd. Hamborgs Binnensenater Andy Grote will, dat rund üm den Hauptbahnhoff keen Alkohol mehr drunken warrn dörv, tominns in bestümmte Ecken. Wokeen liekers drinken deit, verstött gegen de Ornen un mutt betahlen. So is de Plaan. Toletzt harr Grote künnig maakt, dat he Wapen an’n Hauptnbahnhoff ganz un gor verbeten will.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch