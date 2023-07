Stand: 27.07.2023 09:30 Uhr Eerstmal keen Bahn-Streiks mehr

Minschen, de mit de Bahn plaant hebbt, de köönt nu eerstmal dörchpusten: De Tarifstriet, de över Maanden duert hett, de is nu dörch en Schlichten to Enn kamen. De, de dör vermittelt hebbt, de slagt vör, dat dat ünner annern 410 Euro mehr Lohn geven schall. De Verdraag löppt denn 25 Maand. De Liddmaten vun de Warkschop EVG mööt noch jo seggen. Minnstens bet to’t Enn vun August sünd Streiks so aver eerstmal vun’n Disch.

