Stand: 26.07.2023 09:30 Uhr Wildswienjagd in Hamborg

Is dat verlöövt, Wildswien mit en Fall to jagen? Doröver hebbt se sik opstünns in’n Duvensteder Brook in de Wull. En Jager hett dat bi de Polizei mellt – ut sien Sicht geiht dat nich övereens mit dat Deertenschuulrecht. Lüüd, de sik för den Deertenschuul insett, Jagers, Politikers un de Börgervereen Duvensteed/ Wohldörp-Ohlsteed verlangt, dat Sluss is mit dat Jagen mit Fallen. De Ümweltbehöörd wiest dorop hen, dat dat nödig is, üm en Süük aftowennen. In Duvenstedt gifft dat so veel Wildswien, dat een jüm bi en Swienpest nich mehr in’t Griff hebben wörr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch