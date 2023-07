Stand: 22.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Exploschoon dicht bi’n Hauptbahnhoff

Bi en Exploschoon dicht bi’n Hamborger Hauptbahnhoff is Middeweken düsse Week en 29 Johr ole Keerl swoor wat bi to Schaden kamen. So as dat utsüht un de Polizei dat sä, harr dat woll mit en pyrotechnische Saak wat to doon. De Keerl harr Wunnen an’e Hand, an’n Arm un an’t Böverlief un müss in’t Krankenhuus nootopereert warrn. De Polizei geiht nich dorvun ut, dat dor mehr Lüüd för de Exploschoon för verantwoortlich sünd.

