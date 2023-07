Stand: 20.07.2023 09:30 Uhr Kostenfre'e Sünnencreme

In de Nedderlannen un ok in Norderstedt hebbt se dat al. Nu will ok Hamborg dormit anfangen. De Bezirk Eimbüddel snackt över Spenners för Sünnencreme, de se kostenfree utgeven wüllt. De SPD will ole Desinfekschoons-Spenners ut de Corona-Tiet dorför bruken un se an Speelplätz oder Parks opstellen. De Grönen finnt dat goot. De Idee dorachter: De Lüüd süllt sik bedenen un so vör Huutkreevt wohren.

