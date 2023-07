Stand: 14.07.2023 09:30 Uhr Is de Hauptbahnhoff seker noog?

Wat de Sekerheit an’n Hauptbahnhoff angahn deit, dor is ok Hamborgs twete Börgermeistersch Katharina Fegebank de Menen, dat een dor noch wat mehr bi maken müss. Dat sä se güstern in dat Sommerinterview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. Dat geev mehr Saken: Eenmal bruuk dat mehr Soziaalarbeit un mehr Anbotten, wat de Hölp angahn deit. Un denn müssen dor ok noch mehr Sekerheitslüüd togangen ween, so Fegebank.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch