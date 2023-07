Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr Swore Tiet för’t Bo’en vun Wahnungen

Lang‘ hett’n dormit rekend, nu is dat sowiet: Se is dütlich to sehn, de Kris bi dat ne‘e Bo’en vun Wahnungen in Hamborg. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de Tahl vun’t Genehmigen för Bo’vörhebben in’t eerst half Johr üm binah föfftig Perßent rünnergahn is, wenn’n dat mit desülwige Tiet vörrig Johr verglieken deit. In de Bezirke vun Hamborg sünd blots noch goot tweedusendsövenhunnert Wahnungen verlööft worden. De Verband vun de nuurddüütschen Wahnungsünnernehmers seggt, dorachter stickt, dat allens so veel dürer worden is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch