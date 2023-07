Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dörchwussen: Wi hebbt un behoolt mal Sünnenschien, mal Wulkenwark mit enkelte Regenschuer, ok weddern kann’t jümmers nocheins, mit Blitz un Dunner vermengeleert. De Temperatur kladdert bet dreeuntwintig Graad. Opstunns hebbt wi in St. Georg negenteihn Graad. De Wind kümmt sünnerlich in de Neegde vun de Schuer mit pustige bet störmsche Böen ut West. Un so geiht dat wieder: Ok morgen dörchwussen mit Wulken, Sünn un Schuer, bi bet to eenuntwintig Graad. Vun Fredag an wedder warmer un mehr Sünnenschien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch