Wedder Streiks bi de Bahn?

Stand: 11.07.2023 09:30 Uhr

Hamborgs Eerste Börgermester steiht achter de Verkehrspolitik vun den root-grönen Senaat. Dat allens in allen bummelig 1.500 Parkplätz wegfallt, dat is de Pries för mehr Mobilität in de Stadt, meent Peter Tschentscher in’t Sommerinterview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. Dor höört to’t Bispeel ok dorto, dat dor, neem mal Parkplätz weern nu Weeg för Radfohrers anleggt warrt. Wat dat Parken för Anwahners angeiht, dor arbeit se noch an en Lösen un ok an Pleegkräft un Handwarkers warrt se denken, seggt de Börgermester.

