Stand: 11.07.2023 09:30 Uhr Törkei lett Sweden na de Nato rin

Sweden kann nu mit in de Nato rin. De Törkei is dor över Maanden gegenangahn, man nu hett se opgeven. Präsident Recep Tayyip Erdogan hett toseggt, dat ok dat törk’sche Parlament sien „Jo“ to dat Bitreden vun’t Bündnis för Verdedigen geven warrt. Dorför hett Sweden en Sekerheitspakt mit de Törkei afmaakt un künnig maakt, dat se wieder gegen den Terrorismus ankämpfen warrt. Bi den Nato-Gipfel geiht dat vundaag in Vilnius üm noch mehr Hölp för de Ukrain.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch