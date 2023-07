Stand: 05.07.2023 09:30 Uhr Unwedder in’n Noorden

In’n Noorden treckt en Unwedder op – dütmal mit en Barg Wind un Orkanböen dorbi. Noch föhlt sik dat nich dorna an – richtig losgahn schall dat eerst vun Klock 11 af an. De Düütsche Wedderdeenst hett en Unwedderwohrschau rutgeven. De Böen köönt bet to 130 Kilometer de Stünn schaffen. Gellen deit dat för de Küst, man ok för Hamborg un Bremen. An de Noordsee köönt en Reeg Fährscheep woll nich fohren.

