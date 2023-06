Stand: 26.06.2023 09:30 Uhr AfD-Politiker warrt Landraat

In'n Düütschland is dat eerst Mol en Politiker vun de AfD to'n Landraat wählt worrn. Robert Sesselmann wunn de Stickwahl in'n Landkreis Sonneberg in Thüringen gegen'n Kandidaten vun de CDU. He kreeg üm un bi dreiunföfftig Perzent vun de Stimmen. Anner Parteien wiesen sik vull Sorg. So sä Hamborgs Grönen-Fraktschonsbaas Dominik Lorenzen: De demokraatschen Parteien müssen nu noch mehr as sünst tosamenstahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch