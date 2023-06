Stand: 23.06.2023 09:30 Uhr U-Boot-Lüüd sünd doot

De fief Lüüd, de in dat lütte U-Boot binnenseten hebbt, de sünd doot. So as de US-Küstenwach dat seggt, harr en Roboter, mit den se deep ünnen in‘t Water keken hebbt, Trümmerdelen funnen. De Steed is üm un bi 500 Meter wiet vun dat Wrack vun’e Titanic weg ween. So as dat utsüht, is dat private U-Boot schiens implodeert. Sünndag al hett de US-Marine wat höört hatt, wat düsse Implosion ween hebben kunnt. Dat is kort na den Tietpunkt ween, wo de Kontakt na dat Mudderschipp hen mitmal weg ween is. So tominnst snackt dor mehre Medien vun. Un deswegen hebbt se woll ok blots noch in en bestimmte Eck söcht hatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch