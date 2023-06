Stand: 23.06.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Üm un bi söventeihn Graad sünd dat opstunns in Bardörp - veeruntwintig warrt dat vundaag noch. Hüüt Vörmiddag gifft dat noch’n poor Regenschuer un dorna kummt denn wedder de Sünn rut, so dat de Namiddag un Avend al wedder richtig schöön warrn doot. Un so warrt denn, bet op en poor Utnahmen, ok dat Wekenenn - mit veeruntwintig Graad morgen an’n Sünnavend un üm un bi sössuntwintig Graad övermorgen an’n Sünndag.

