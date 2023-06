Stand: 22.06.2023 09:30 Uhr To hoge Priesen bi Autobahntanksteden

Autofohrers mööt veel to veel an Autobahntanksteden betahlen. Dat hett de ADAC bi en Ünnersöken faststellt. Wat de ADAC seggt, fallt in'n Noorden sünnerlich de Tanksteed Buddikate West an de A1 op. Dor is de Pries 30 Perzent höger as an de neegste Tanksteed. Un denn gifft dat noch een in Rhienland Pfalz, de sleit allens. De heet Hunsrück West. Dor betahlt een 70 Cent för den Liter Super mehr, as bi de neegste Tanksteed, afsiets vun de Autobahn.

