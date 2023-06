Stand: 21.06.2023 09:30 Uhr Övernachten un Waterprojekten föddern

Keen slöppt, de sünnigt nich. Nu kann een ok noch wat Goots dorbi doon. Düsse Mööglichkeit bütt nu bald „Viva con agua“ in’t Münzviddel in Hamborg an. Egens kümmert sik de gemeennützig Organisatschoon överall op de Welt üm Sööd för Drinkwater. In’n November sall jemehr Gasthuus „Villa Viva“ open maken. Dor hebbt se güstern "Dichtfest" fiert. Dat Dack vun‘t Huus mit de 12-anhalf Stockwarken is also al fardig un een kann ok al Stuven meden. En Grootdeel vun den Winnst wüllt se in Waterprojekten steken.

