Stand: 20.06.2023 09:30 Uhr Li Qiang in Berlin

Düütschland un China snackt vundaag över Klimawannel, Weertschop un den Krieg in de Ukraine. Ministerpräsident Li Qiang warrt vundaag in Berlin begrööt. Dat is dat eerste Mal na Pandemiebeginn, dat China un Düütschland intensiv miteenanner snackt. Ut China heet dat, man wull tosehn, dat man bi dat Drapen in Berlin över Differenzen wegkummt.

