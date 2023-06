Stand: 19.06.2023 09:30 Uhr Dood bi’t Baden

Eerst in de Midd vun de verleden Week is en Mann in de Elv to Dode kamen. Nu gifft dat den nächsten, de in düssen Summer bi’t Baden üm‘t Leven kamen is. In’n Eekboomsee in Allermööh is an’n Avend en 29 Johr olen Mann verdrunken. So as dat opstunns utsüht, kunn he wull nich swimmen. En anner Mann, den kunn se redden. Ok he weer an de steile Afbröökkant in Noot kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch