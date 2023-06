Stand: 19.06.2023 09:30 Uhr Heizungsgesett

Bunnswirtschopsminister Robert Habeck seggt, dor weren Fehlers maakt worrn, so as se mit dat Heizungsgesett ümgahn sünd. Dat weer beter west na den verleden Krisenwinter eerstmaal stopp to maken un de Saak sacken to latten, so de Grönen-Politiker in de ARD-Sennen „Anne Will“. De Minschen in Düütschland, de hebbt dat Beknappen vun de Energie hinnahmen un veel Gas inspoort. Dat Heizungsgesett is denn de Drüppen toveel west – so Habeck.

