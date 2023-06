Stand: 16.06.2023 09:30 Uhr Ministerpräsidentendrapen

Autobahnen, Bahnstrecken oder Windparks: Wenn se sone groten Saken vörhebbt, denn schall dat dormit in Düütschland tokünftig gauer mit gahn. Dat hett nu bi en Drapen Bunnskanzler Olaf Scholz tohoop mit de Böversten vun’e Bunnslänner so afmaakt. Un bi dat Thema Flüchtlingen hebbt de Länner nu toseggt, dat se jümehr Behöörd, de för Butenlanners tostännig is, effizjenter maken doot un dat de Uttuusch vun Daten beter warrn deit.

