Stand: 13.06.2023 09:30 Uhr Füer in’t Holt in Mekelborg-Vörpommern

Keen hunnert Kilometer vun Hamborg weg brennt dat in’t Holt op grote Flachen in Mekelborg-Vörpommern. De hett dat Militär fröher för Övens bruukt. Allen in Lübtheen, in’n Landkreis Ludwigslust-Parchim, brennt bummelig hunnert Hektar Woold. Dor un ok bi Hagenow geiht jümmers wedder Munitschoon, de noch in de Eer liggt, in de Luft. In’n Insatz sünd hunnerte Füerwehrlüüd, man ok Lüüd vun de Polizei vun’t Land un vun’n Bund. Vundaag schall de Bunnswehr ok noch Stütt geven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch