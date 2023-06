Stand: 12.06.2023 09:30 Uhr Baadunfall in Allermeuh

In Allermeuh is en Mann bi’t Baden verdrunken. Tügen harrn sehn, woans de 35-Jöhrige güstern in den See Achter‘n Horn mitmal ünnergahn weer. Hölpslüüd hebbt em eerst na en halve Stünn funnen. Se kunnen den Mann nich mehr wedder in’t Leven trüchhalen. Ehrgüstern harr de Füerwehr al de Liek vun en 39-Jöhrigen ut de Elv ruttrocken. De Mann weer vör een Week bi’t Swömmen vör Övelgönn ünnergahn.

