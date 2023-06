Stand: 07.06.2023 09:30 Uhr Ne’e Regeln bi de Bahn

In de EU gellt vun hüüt op an ne'e Rechten un Plichten för Lüüd, de mit de Bahn ünnerwegens sünd. De Bedrieven mööt keen Entschädigen mehr betahlen, wenn mal en Tog utfallen deit oder to laat kümmt un dor heel besünner Ümstänn de Grund för sünd. Dormit sünd to't Bispeel Stöörm un Överschwemmen mit meent. Man ok wenn Minschen op Schienen sünd oder jichtenseen Kavels klaut hett, kriegt de Lüüd, de dor ünnerwegens sünd keen Geld retour. Anners is dat, wenn streikt warrt. Dor hebbt de Lüüd en Recht op en Entschädigen.

