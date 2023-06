Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr EU-Drapen in Moldau

Dat sik de NATO un de EU gau wieder in Richt na Oosten hen vergröttern doot, dor hett sik de Präsident vun’e Ukrain, Wolodymyr Selenskyj, bi dat Europa-Top-Drapen in Moldau för stark maakt. Bavento trommel he nadrücklich ok noch mal för moderne Kampfflegers för sien Land. Bunnskanzler Olaf Scholz stellt de Ukrain för de Tiet na den Krieg Sekerheitsgarantien in Utsicht. Woans düsse aver nipp un nau utsehen doot, dor hett he aver nix to seggt hatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch