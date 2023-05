Stand: 17.05.2023 09:30 Uhr Perzess gegen Riekbörgers

De Plaan klingt mall. Lüüd ut de Szene vun de Riekbörgers wüllt dat Stroomnett in Düütschland lahm leggen und Sundheitsminister Karl Lauterbach entföhren. Dat smitt de Bunnsanwaltschop fief Lüüd vör, de nu vör’t Brett staht. Dor is ok en Aadligen un en vörmalige AfD-Afornte mit dorbi. Hüüt Vörmeddag geiht de Perzess in Koblenz gegen de Grupp, de sik sülvst „Vereente Patrioten“ nöömt, los.

