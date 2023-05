Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünnschien un Wulken af. Un dat kann den een oder anner Schuer geven. Bi 14 bet 15 Graad is dat wedder wat köhliger as in de verleden Daag. De Wind dorto blaast düchtig. Opstünns sünd dat 10 Graad in Reetbrook. Ok morgen süht dat nich veel anners ut, man mehrstendeels blifft dat dröög. Dat Ganze wedder bi 14 bet 15 Graad.

