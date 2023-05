Stand: 15.05.2023 09:30 Uhr Wahl in de Türkei

Bi de Präsidentschopswahl in de Türkei geev dat an'n Avend keen, de sik kloor dörsetten kunn. As negentig Perzent vun de Stimmen uttellt weren, leeg Präsident Recep Tayyip Erdogan en paar Perzentpunkten vörn, man he keem nich över föfftig Perzent vun de Stimmen – un nu süht dat so ut, as wenn dat noch mal en Stickwahl geven warrt. Erdogan un sien Gegner Kemal Kilicdaroglu warrt in düssen Fall an'n achtuntwintigsten Mai noch mal to Wahl stahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch