Düsse Week: Cosco-Deal is afnickt worrn

Nu steiht dat fast: De Rederee Cosco ut China kann sik an den Hamborger Container-Terminal Tollerort an bedeligen. Düssen Deal hett de Bunnsregeren Middeweken düsse Week afnickt hatt. De Hamborger Haven- un Logistik-AG sä, de letzten Fragen harrn se nu kloor kregen. Dat geiht dorüm, dat de Konzern ut China meist een Viddel an’n Terminal Tollerort övernehmen deit. Dor harrn se sik dull wat wegen in’e Hoor un dat nich blots in Hamborg. Dor harrn se sik ok in’e Bunnspolitik in Berlin üm streden.

