Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr Trump veroordeelt

Schüllig wegen sexuellen Missbruuk. So heet dat in dat Oordeel gegen den fröheren US-Präsident Donald Trump. He schall nu fief Millionen Dollar betahlen. Klaagt harr de Autorin E. Jean Carroll, se is vundaag 79 Johr oolt. Se smitt Trump vör, dat he ehr Mitt vun de 90er Johren sexuell Gewalt andaan hebben schall. Passeert weer dat in en Kabien to'n Ümtrecken in en Koophuus in Nee York. Trump meen, dat Oordeel weer en Schann. Sien Afkaat will dor gegenan gahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch