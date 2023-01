Stand: 27.01.2023 09:30 Uhr Holocaust-Gedenkdag

In ganz Düütschland warrrt vundaag an de Oppers vun’n Nationalsozialismus dacht. Achtunsöventig Johr lang is dat nu her, wo de Minschen ut dat Konzentrationslager Auschwitz freekamen sünd. Bi en Gedenkstünn in’n Bunnsdag staht vundaag dat eerste Mal Minschen in’n Middelpunkt, de wegen jümehr sexuellen Orientieren oder Identität vun de Nazis verfolgt worrn sünd.

