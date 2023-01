Stand: 27.01.2023 09:30 Uhr Statistik to Hamborger S-Bahnen

De Hamborger S-Bahnen sünd in dat verleden Johr meist ümmer pünktlich ween. So as NDR 90,3 to weten kregen hett, sünd 94,5 Perzent vun de Töög ankamen, ahn dat se dorbi to laat ween sünd. De Töög, de utfullen sünd, de warrt bi düsse Reken aver nich mittellt. Op pünktlichst is de S1. Un op wenigst to rechten Tiet ankamen sünd de S11 un de S2.

