Stand: 23.01.2023 09:30 Uhr Elphi op 2-Euro-Münz

De Elvphilharmonie warrt to Geld – un dat in ganz Europa. Morgen geevt se de eersten 2-Euro-Münzen rut, wo dat Hamborger Konzerthuus achtern op is. Dat is de eerste Münz vun de ne’e Bunnslänner-Reeg. Dat liggt doran, dat Hamborg graad den Vörsitt in Bunnsraat hett. Alltohoop wüllt se 30 Millionen Stück dorvun maken.

