Stand: 03.01.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kriegt wi de Sünn mal wedder to sehn. Dor sünd ok en Barg Wulken dorbi, man dat blifft mehrstendeels dröög. Bi 7 bet 8 Graad is dat wedder wat köhliger as in de verleden Daag. Opstünns sünd dat 4 Graad op de Veddel. Morgen hebbt de Wulken denn wedder de Bavenhand un dat gifft ornlich wat Natts vun baven. Dat Ganze bi 11 bet 12 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch