Stand: 28.12.2022 10:15 Uhr Sport

För de Bunnsliga-Basketballers ut Hamborg geiht de Reeg vun Daalslääg wieder. De Towers hebbt nu ok gegen Ollnborg verluren, heel knapp, mit 95 to 96. Un ok de Handballers vun den HSV Hamborg hebbt verluren. Bi den VfL Gummersbach hebbt se sik mit 30 to 31 afleddern laten.

