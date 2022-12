Stand: 27.12.2022 09:30 Uhr Maleschen bi Bus un Bahn

Överall in't Land fallt jümmer noch Töög ut. Masse Mitarbeiders vun de Düütsche Bahn sünd krank. Jüst so geiht dat ok bi den Metronom. Op de Internetsiet steiht to lesen, dat dor jümmer mal Töög utfallen köönt un dat bet in't ne'e Johr rin. Un ok de Hamborger Hoochbahn hett mit Krankheitsfäll to doon. Wat en Spreker to NDR 90,3 sä, kunnt ween un ok dor fallt enkelte Bussen oder Bahnen ut.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch