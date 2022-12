Stand: 21.12.2022 09:30 Uhr Twitter: Musk will torüchtreden

Elon Musk will as Twitter-Baas opgeven. Dat schreev he op sien Account. Musk harr op Twitter en Ümfraag maakt, wat he Baas bleven schull oder nich. En Mehrtahl is dorgegen ween, dat he wiedermaakt. Musk will dat Ünnernehmen man nich verköpen.

