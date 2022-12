Stand: 17.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Hauni blifft woll doch in Bardörp

De Maschinenboer Hauni blifft nu woll doch in Bardörp. Dat hett dat Ünnernehmen Maandag düsse Week bi en Bedrievsversammeln künnig maakt hatt. Egens wull de Hersteller vun Zigarettenmaschinen ut Bardörp weg un na Stapelfeld or na’n Landkreis Horborg hen ümtrecken. Üm un bi tweedusend Lüüd arbeidt in Bardörp un in Schwarzenbek för Hauni, op’e ganzen Welt sünd dat bummelig twölfdusend.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch