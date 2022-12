Stand: 15.12.2022 09:30 Uhr Striet üm een vun’e Polizei in Willemsborg

De Linke in Hamborg verlangt, dat Licht in de Saak kummt, wo gegen en Polizisten ut Willemsborg gegen vörgahn worrn is. De Keerl is ok as sonöömte Cop4U an Scholen ünnerwegens ween un schall över Facebook deels rechte Ansichten verdeelt hebben. So as de Senaat nu sä, is de Polizist op en annern Posten sett worrn. De Linke verlangt aver, dat de Keerl ganz un gor ut den Polizeideenst rutflegen deit un bekrittelt, dat sik dor, so as dat heten deit, woll keen vun’e Kollegen op’e Wach in Willemsborg an stöört hett an de rechten Ansichten.

