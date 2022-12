Stand: 02.12.2022 09:30 Uhr Autounfall in Hamborg-Noord

Ok in Hamborg-Noord is hüüt fröh fix wat losween. In’e Langenhorner Chaussee is en Autofohrer besapen gegen en Huuswand gegenföhrt. Sien Auto füng an to brennen. Dat Füer is aver nich op dat Huus övergahn. De Keerl weer eerstmal to Foot weglopen, kööm aver nich wiet. So sä dat en Fro vun’e Polizei.

