Elv-Tower-Land

Dat Hickhack üm dat Land för den planten Elv-Tower schall vörbi sien. Dat hett de Hamborger Senaat güstern Avend den Huusholt-Utschuß vun de Börgerschapp so seggt. Dat bedüüd, dat de Geldgever, mit den je vele nich inverstahn sünd, nu de Grundlaag schafft hett, dat he dat Stück Land an de Elvbrüggen kriegen kann. De Signa-Holding vun den Milliardär René Benko mutt nu noch den tweeten Deel vun den Kooppries överwiesen: hunnerttweeuntwintig Millionen Euro bet een Dag vör Hilligavend.

