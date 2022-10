Stand: 14.10.2022 09:30 Uhr Längere Frist för Grundstüerverkloren

De Grundstüerverkloren – goot een Drüttel vun de Hamborgerinnen un Hamborgers, de hier en Huus oder Wahnung tohöört, de hebbt ehr betnu afgeven. De Bunnsregeren lett de Frist dorför nu bet Enn Januar wiederlopen. Hamborgs Finanzsenater Andreas Dressel verlangt, dat de Börgerslüüd vun’t Bunnsfinanzministerium mehr över dat Thema to weten kriegt. He smitt Finanzminister Christian Lindner vör, dat he sik nich noog mit de Länner afstimmt hett, as he de Frist rutschaven hett.

