Saneren vun’t HSV-Stadion

För de Football-EM in twee Johr schall dat Volksparkstadion instand sett warrn un dat för dreeundörtig Millionen Euro. HSV-Vörstand Thomas Wüstefeld is dorüm in’e Hamborgische Börgerschop ween, üm dörteihn Millionen Euro as Bürgschaft to kriegen. De Twiefels bi de Politikers, de för den Huushoolt tostännig sünd, sünd aver groot ween. Se hebbt den Andrag twoors nich aflehnt, wüllt aver eerstmal weten, wat nu nipp un nau mit de Finanzhölp, de dat bet nu geven hett, passeert is.

