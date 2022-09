Stand: 20.09.2022 09:30 Uhr Gasspieker to 90% full

Keen Gas ut Russland – liekers sünd de Spiekers in Düütschland middewiel mehr as 90 Perzent full. Dat seggt de Daten vun de europä’schen Spiekerbedrievers. De Bunnsregeren will en Stand vun 95 Perzent vun Anfang November af an hebben. Dat weer wichtig, dormit Düütschland goot dörch den Winter kööm. //Stand 20.09.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch