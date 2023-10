Pepper - en Roboter erobert Norddüütschland (8) - De Test Stand: 23.10.2023 06:00 Uhr Erst wird Roboter Pepper interviewt, dann die Interviewerin. In diesem Fall NDR Praktikantin Jördis Weerda aus dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. Und am Ende taucht am Horizont auch noch ein echter Scheich auf.

von Lornz Lorenzen

Sünd se al mal vun'n humanoiden Roboter op de Straat oder in't Büro anschnackt worrn? Oder annersrüm, hebbt se al mal en Roboter interviewt? Uns Journalismus-Praktikantin Jördis Weerda hett dat doon. Un dat hett sien Sinn, denn dat Interview is Deel vun Thomas Sievers sien Doktorarbeit över Pepper. Ünnersöken will de KI-Wetenschapler vun de Uni Lübeck, woans de Proband*Innen ob verscheden Anspraak in Hoch- oder Plattdüütsch dörch en humanoiden Roboter reageeren?

Spraak as Slötel to de Emotschoonen

För unse Praktikantin in de Zentralredaktion Nedderdüütsch weer dat en würkli besünneres Belevnis, as se sik gegenöver vun de Roboter mit de groten Ogen in't Büro op en Stohl setten dee üm Pepper Fragen to stellen. So fraagte se den lütten humanoiden Roboter to'n Bispill: "Wer bist du? Wie geht es dir? Wo kommst du her, oder welche Musik magst du? Dor kreeg Jördis Weerda denn to weten, dat Pepper ut Japan kümmt, dat em dat goot güng un dat he geern Musik vun Kraftwerk, natürlich "Wi sünd de Roboter" höörn dee. De Frogen weern standardiseert, un dat geev twee Dörchgänge: Eenmal op Hochdüütsch un eenmal op Plattdüütsch. Alle Proband*Innen vun de Ünnersöken kregen de Frogen exakt so vörleggt. Un as dat Interview den na bummeli fief Minuten vörbi weer, worr de Interviewerin sülvst befraagt. Thomas Sievers wull weten, wat se föhlen dee, wenn de Roboter in de eene oder annere Spraak vertellen dee.

Geföhle worrn ünnersökt

De Proband*innen schullen denn ok standardisiert ankrüzen, welke Geföhle se jüst in den Momang harrn. Wat se wohrnehmen deen. Se kunnen solke Egenschaften bewerten, as, wie "fröhlich", empfindsam", "emotional", "zuverlässig" schätzen se Pepper in?" Aver ok na negative Emotionen wörrn fraagt. So as, wie "erschreckend", "seltsam, "gefährlich", "ungeschickt" oder "aggressiv" empfinden se Peppers Antwurten? Jördis Weerda vertellte mi achteran, dat se dat Geföhl harr, dat se denn Roboter, wenn he Plattdüütsch mit ehr snackt, "mehr vertruen kunn". Dat is nu en enkeltet Bispill, aver dat kunn dorop henwiesen, dat de KI mit Hölp vun soziale Roboter de de Modder- oder Vaddersprak spreken, mehr oder anners akzepteert warrt vun de Minschen, as wenn he de Standardspraak verwennen deit.

Pepper un de Scheik

Dat Interesse an dat Erforschen vun de Interaktion twüschen Roboter un Minsch wasst ümmer mehr un dat kriegen ok Pepper un sien Programmerer to spören. De beiden erobern nicht blots Norddüütschland sünnern entern sogar dat internatschoonale Parkett. Mit Entwickeln vun niege generative KI-Technologien warrt dat weltwiet jümmer mehr Anwendungen geven, wo Roboter as "Agenten" in Opdrag vun de Minschen Arbeiten övernehm un sülvständig ümsetten. Dorbi kaamt de weltwiet rund 6.000 "natürlichen" Spraken in'n Uttusch twüschen Minsch un Roboter en elementare Rull to. So vertellt Thomas Sievers stolt vun sie Inladen, wat he jüst kregen hett. "Ich habe auf Basis der Fragebogenauswertungen ein wissenschaftliches Paper verfasst mit dem Titel "Talking like one of us: Effects of using regional language in a Humanoid Social Robot", welches von der 15. Internationalen Konferenz zur Sozialen Robotik angenommen wurde und dort vorgetragen werden soll. D.h. ich reise Anfang Dezember nach Katar - allerdings ohne Pepper".

Pepper passt wull nich in't Handgepäck. Jedenfalls dörff Thomas Sievers dor denn ünner de Schirmherrschap vun Premierminister Scheik Mohammed bin Abduhlraman bin Jassim Al Thani sien Ünnersöken mit den Titel: "Snacken as een vun uns: Wat passeert, wenn een humanoide soziale Roboter Regionalspraak spreken deit", vörstellen. Bi de Jördis un vele annere Platt- un Hochdüütsch-Snacker ut'n Noorden sik inbröcht hebbt. Ahn vörtogriepen. Een Tendenz vun de Ünnersöken teknet sik nu al af. In den plattdüütschen Ümgang mit den Roboter hebbt de Proband*innen mehr Warms spört.

Teil 1: Spraak as Slötel to de Emotschoonen

Teil 2: Übersetzung auf Hochdeutsch

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 23.10.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Künstliche Intelligenz (KI)