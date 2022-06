Elbjazz Festival 2022: Internationale Stars des Jazz an der Elbe Stand: 03.06.2022 06:00 Uhr Der Hamburger Hafen steht kurz vor Pfingsten ganz im Zeichen des Jazz. Am 3. und 4. Juni findet dort das Elbjazz-Festival 2022 statt. 44 Acts verteilen sich auf sechs Bühnen und zwei Festivalzentren.

Zu den Spielorten beim diesjährigen Elbjazz-Festival gehört auch die Hauptkirche St. Katharinen in der Speicherstadt. Bühnen befinden sich auch südlich der Elbe auf dem Werftgelände von Blohm+Voss sowie nördlich der Elbe in der Hafencity. Auch der Große Saal der Elbphilharmonie Hamburg und eine Open-Air-Bühne auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie sind Spielorte.

Konzerte im Livestream ELBJAZZ: Samstag, 4. Juni 2022



16:30 - 17:30 Stephanie Lottermoser

17:30 - 18:30 Golden Dawn Arkestra

18:30 - 19:30 NDR Big Band live

19:30 - 20:30 Jazzanova

20:30 - 21:30 John McLaughlin live

21:30 - 22:30 Moka Efti Orchstra

22:30 - 00:00 Nils Landgren live

Jazz-Stars von Melody Gardot bis John McLaughlin in Hamburg

In der Hauptkirche St. Katharinen gastieren Olivier Le Goas & Reciprocity, Acher Sommer Enders, Wendy McNeill, Saskya, Leléka, Yasmin Williams sowie Omer Klein & Sebastian Studnitzky. An den weiteren Spielorten sind unter anderem Melody Gardot, John McLaughlin & The 4th Dimension, Thomas D & The KBCS, das Moka Efti Orchestra, die Nils Landgren Funk Unit sowie YĪN YĪN zu erleben.

Das Rahmenprogramm des Festivals findet bei Blohm+Voss, in den Kaistudios der Elbphilharmonie sowie im Mojo Club auf der Reeperbahn statt. Barkassen verbinden an beiden Tagen die Festivalzentren miteinander.

Elbjazz Festival 2022: Internationale Stars des Jazz an der Elbe Der Hamburger Hafen steht ab heute ganz im Zeichen des Jazz. Zwei Tage lang findet dort das Elbjazz-Festival statt. Etliche Konzerte gibt es im Livestream. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 03.06.2022 | 07:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz