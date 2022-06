The Death South - Mumford & Sohns "böser Bruder" Stand: 18.06.2022 12:36 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

The Dead South kommen aus Kanada. Die Folk-Bluegrass-Band um Nathaniel Hilts, Scott Pringle, Colton Crawford und Danny Kenyon bringen Punk-Ethos mit Banjos und Mandolinen in Einklang. Häufig werden sie deswegen mit Mumford & Sons verglichen, manchmal in den Medien sogar als deren "böser Bruder" bezeichnet.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 17.06.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane