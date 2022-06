Nothing But Thieves: Melancholische Stimme und harte Gitarren Stand: 05.06.2022 12:26 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Zeit für Rock! Aber atmosphärischen Rock, bitteschön. Dafür ist die Gruppe Nothing But Thieves zum Hurricane Festival nach Scheeßel gereist. Die Band gründete sich 2012 in England und brachte 2015 ihr erstes Album heraus. Die emotional-melancholische Stimme von Sänger Conor Mason steht dabei immer im harmonischen Gegensatz zu den harten Gitarren und Rhythmen seiner Bandmitglieder. Zusammen mit Gruppen wie Muse und Arcade Fire gingen Nothing But Thieves auf Tour - um mittlerweile selber Hallen in ganz Europa zu füllen. Und natürlich Festivalplätze in Niedersachsen!

Nothing But Thieves seht ihr im Videostream am Sonnabend, den 18.06.2022 um 17.15 Uhr.

