Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel.

Alleine der Bandname Hot Milk klingt doch schon nach Wohlfühlen. Wenn man dann noch von der Gruppe Statements hört wie: "Wir wollen immer mehr Leute in dieser Familie aufnehmen", dann ist man gefühlt schon kurz vorm Rosamunde-Pilcher-Abend. Aber Achtung: Davon sollte sich niemand blenden lassen. Denn bei den vier Briten, die sich in Manchester zusammengetan haben, erwartet jeden Festivalbesucher energiegeladener Metal. Oder wie es von der Band heißt: "Emo Power-Pop". Also lasst das Kakaopulver in der Tasche und freut euch auf Musik für Leute, die sich mal gar nichts sagen lassen.

Hot Milk seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 20.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 19.06.2022 | 20:30 Uhr

