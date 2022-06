Anspruchsvoll-melodischer Pop von Alice Merton Stand: 19.06.2022 17:16 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Wer ist eigentlich Alice Merton - und wo kommt sie her? Mit ihrer ersten Single "No Roots" ("Keine Wurzeln") hat sie 2016 schon gesagt, dass sie selber das nicht ganz so genau weiß. Geboren in Frankfurt am Main und aufgewachsen in vier Ländern, ist Alice Merton überall und nirgends zu Hause. Und sie sah sich schon mit dem wohl größten Problem einer Sängerin konfrontiert: Wenn man mit so einem großen Hit wie "No Roots" startet, wie soll es dann noch besser werden? Zum Beispiel mit dem weiteren Hit "Why So Serious" und dem ersten Album "Mint", das auf Platz zwei der deutschen Charts stieg. Die vielfach ausgezeichnete Popsängerin war schon Jurorin bei "The Voice of Germany" und bringt nun anspruchsvolle Texte und treibende Sounds mit nach Scheeßel.

